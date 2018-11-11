Казань попала в пятерку лучших городов для шоппинга

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-11T11:45:32+03:00

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Популярный сервис бронирования жилья провел опрос среди пользователей интернета в России. Опрос был приурочен ко Всемирному дню шопинга, который отмечают 11 ноября.

Первое место среди российских городов, наиболее благоприятных для шоппинга заняла Москва – проголосовавшие отдали ей 53% голосов, 26% голосов и второе место досталось Санкт-Петербургу, на третьем месте - Сочи с 15% голосов. Казань и Калининград набрали по 3% голосов.

Торговые центры Казани ежедневно принимают шоп туры с туристами из разных городов Поволжья и Урала, которые приезжают на двухдневный шопинг в столицу Татарстана.

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