«Звездный кондитер» Ренат Агзамов выступит в Казани с мастер-классом

СЕГОДНЯ 10:41 2018-11-11T10:41:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Экс-боксер Ренат Агзамов делал торты для торжеств телеведущей «Дома-2» Ксении Бородиной, хоккеиста Александра Овечкина, певцов Егора Крида, Ани Лорак, Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Торт для Филиппа Киркорова был выполнен в императорском стиле. Его вес составил 400 килограммов. Самым сложным считается торт, с подсветкой и двигающимися деталями из карамели.

24 ноября на IV молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан» самый популярный кондитер страны и ведущий шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница» расскажет, как сделать любовь к выпеканию тортиков делом всей жизни и превратить в успешный бизнес.

Так же на форуме выступит актер Сергей Шакуров, участник боевых действий на Северном Кавказе Владимир Алимов, певец, Радик Юльякшин и российский космонавт-испытатель Сергей Рыжиков.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»