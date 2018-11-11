2018-11-11T10:41:42+03:00
Звезды

«Звездный кондитер» Ренат Агзамов выступит в Казани с мастер-классом

Самый известный кондитер Евразии выступит на IV молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан»
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: СоцсетиФото: Соцсети
Изменить размер текста:

Экс-боксер Ренат Агзамов делал торты для торжеств телеведущей «Дома-2» Ксении Бородиной, хоккеиста Александра Овечкина, певцов Егора Крида, Ани Лорак, Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Торт для Филиппа Киркорова был выполнен в императорском стиле. Его вес составил 400 килограммов. Самым сложным считается торт, с подсветкой и двигающимися деталями из карамели.

24 ноября на IV молодежном форуме «Мост МоскваТатарстан» самый популярный кондитер страны и ведущий шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница» расскажет, как сделать любовь к выпеканию тортиков делом всей жизни и превратить в успешный бизнес.

Так же на форуме выступит актер Сергей Шакуров, участник боевых действий на Северном Кавказе Владимир Алимов, певец, Радик Юльякшин и российский космонавт-испытатель Сергей Рыжиков.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дочь Алсу дебютировала на казанской сцене вместе с мамой
Актер Александр Петров устроил квартирник в торговом центре в Казани
Герои сказок заговорят голосами казанских телеведущих и актеров
В Татарстане хотят наказать предпринимателя за рекламу пенного напитка
Из Казани запустят прямой поезд в Ташкент
В Татарстане в аварии с молоковозом погиб человек
В Казани отменили митинг вкладчиков Татфондбанка
Артем Хохорин: в Татарстане почти не осталось нераскрытых серьезных преступлений
Жители Казани смогут увидеть фильм "Холодная война" на сутки раньше официальной премьеры
В Татарстане разработали новый арктический снегоход для министерства обороны России
В Казани сгорел банный комплекс
В Казани за хищение более 90 миллионов рублей организаторов КПК «Перспектива» приговорили к 18 годам колонии
В Татарстане хотят закрыть вопрос о регистрации границ районов до конца 2018 года
Новый сезон в казанском Доме Актера откроют 12 ноября
В Казани заведующая детсада попалась на поборах с родителей