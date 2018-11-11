Актер Александр Петров устроил квартирник в торговом центре в Казани

СЕГОДНЯ 08:37 2018-11-11T08:37:37+03:00

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Актер сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Звоните ДиКаприо» приехал в Казань, чтобы прочитать свои стихи со сцены торгового центра и послушать работы казанских поэтов. Не смотря на то что мероприятие началось поздно ночью, на встречу пришли несколько тысяч поклонников актера. Люди приехали из Самары и Нижнего Новгорода.

Александр Петров сам выбирал из зала желающих прочесть свои стихи и приглашал их на сцену. Актер признался, что в Казани много талантливых ребят, которым открыта дорога в театральные ВУЗы Москвы и даже обещал подсказать к кому там можно обратиться, чтобы взяли без блата.

Актер прочитал стихи собственного сочинения, так же произведения Маяковского и Пастернака. В завершении творческой встречи он разыграл призы среди тех, кто накануне присылал ему свои стихи.

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