2018-11-10T18:07:00+03:00
Звезды

Герои сказок заговорят голосами казанских телеведущих и актеров

Произведения татарских классиков выйдут в аудиоформате уже в этом году
Искандер ЯРУЛЛИН
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Народные сказки озвучат теле-радиоведущие и актеры казанских театровНародные сказки озвучат теле-радиоведущие и актеры казанских театровФото: Александр ЧЕРНОВ
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К новому году казанцы смогут стать обладателями аудиокниг с произведениями татарских классиков Аделя Кутуя, Фатиха Амирхана, Мусы Джалиля, Мажита Гафури и других. В качестве рассказчиков и главных героев выступят популярные теле-радиоведущие и актеры казанских театров.

Проект начал реализовываться при поддержке Президента Татарстана. В озвучивании народных сказок приняли участие Халим Залялов, Дания Нуруллина и Илтозар Мухамматгалиев. Произведения рассказывают на языке оригинала - сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Так же будет озвучен роман «Неотосланные письма» Аделя Кутуя. Его прочтет актриса театра Галиаскара Камала Гузель Сибгатуллина, которая сыграла главную роль в одноименном фильме.

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