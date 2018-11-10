2018-11-10T17:25:02+03:00
Общество

В Татарстане хотят наказать предпринимателя за рекламу пенного напитка

Незаконную рекламу обнаружили на грузовой «ГАЗели» в Набережных Челнах
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Одна из компаний Набережных Челнов, видимо, не изучив закон о рекламе разместила на кузове грузовой "ГАЗели" рекламу пенного напитка. Покатавшись некоторое время по городу, на рекламный баннер обратили внимание местные жители, которые сфотографировали рекламу и отправили ее в полицию.

Оказалось, что на кузове изображен пенный напиток, доля содержания этилового спирта в котором составляет 4,7%. Согласно действующему законодательству реклама этого алкогольного продукта не может быть размещена в местах общего пользования и скопления людей.

Материалы передали уполномоченному должностному лицу УФАС России по Татарстану для возбуждения дела, а от фирмы - владельца «ГАЗели» потребовали убрать рекламу алкоголя с машины.

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