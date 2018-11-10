2018-11-10T16:03:57+03:00
Общество

Из Казани запустят прямой поезд в Ташкент

Первый поезд отправится уже 8 декабря
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Subscribe.ruФото: Subscribe.ru
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Уехать в столицу Таджикистана можно будет напрямую с казанского железнодорожного вокзала. Железнодорожный перевозчик «Узбекистон темир йуллари» принял решение продлить маршрут поездов № 315, 316 «ТашкентЕкатеринбург» до столицы Татарстана.

Первый прямой поезд «Казань-Ташкент» отправится 8 декабря, - сообщает Uznews. По расписанию из Ташкента поезд будет отправляться по субботам и прибывать в Казань во вторник. В этот же день из Казани будет выезжать состав по обратному маршруту.

Прежде желающим попасть в столицу Таджикистана из Казани приходилось сначала добираться до Екатеринбурга или до Москвы.

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