В Татарстане в аварии с молоковозом погиб человек

СЕГОДНЯ 15:10 2018-11-10T15:10:39+03:00

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Авария произошла на 1105-ом километре трассы Москва – Уфа 10 ноября около восьми часов утра.

Водитель грузовика «ГАЗель» двигался на большой скорости по трассе. Сначала он не смог выбрать правильную скорость, затем когда перед ним появился молоковоз «ГАЗ» не рассчитал безопасную дистанцию.

Когда молоковоз начал тормозить кабина «ГАЗели» оказалась под металлическим кузовом. 39-летний мужчина, сидевший на пассажирском месте в грузовике оказался раздавлен баком молоковоза. От полученных травм он скончался на месте.

К приезду медиков мужчина уже не подавал признаков жизни. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Причины ДТП устанавливаются.

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