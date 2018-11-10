В Казани отменили митинг вкладчиков Татфондбанка

СЕГОДНЯ 14:18 2018-11-10T14:19:01+03:00

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Кредиторы обанкротившихся Татфондбанка и ИнтехБанка сегодня планировали провести митинг в парке имени Петрова на окраине Казани. Но из-за того, что многие живут за пределами республики - решили направить все силы на проведение митинга 15 декабря – в день, когда два года назад крупнейшие банки Татарстана объявили о банкротстве.

Сегодня более 100 вкладчиков собрались в торгово-промышленной палате Татарстана, где обсудили как движется вопрос по выплатам. Среди них были участники войны и их дети. Они просят представителей власти взять их дела под особый контроль. Ведь выплаты всем ветеранам составляют пятнадцать с половиной миллионов рублей - вполне подъёмная сумма для бюджета республики.

- На моем имени лежали деньги мамы - ветерана труда ВОВ. Этим людям более 90 лет, есть не ходячие. На сегодняшний день у меня там осталось почти 1 400 000 рублей. Мама меня обвиняет, что возможно, я сама ее ограбила – не может понять, что винить надо государство, - рассказывает Сария Романова.

Сейчас вкладчики собирают подписи и пишут письмо в администрацию президента России, в котором просят взять дело под личный контроль следственного комитета Российской Федерации.

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