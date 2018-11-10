2018-11-10T13:11:34+03:00
Общество

Артем Хохорин: в Татарстане почти не осталось нераскрытых серьезных преступлений

Помимо этого, в Татарстане снижается число убийств, разбоев, грабежей и краж
Алина ГАБДУЛИНА
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Артем Хохорин поблагодарил коллег за их труд и высокий уровень несения службыАртем Хохорин поблагодарил коллег за их труд и высокий уровень несения службы
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10 ноября по всей России отмечают День сотрудников органов внутренних дел. В честь этого праздника накануне, 9 ноября, часть действующих полицейских и ветераны службы Татарстана встретились в одном из концертных залов Казани.

На мероприятии с торжественной речью выступил глава МВД России по республике Артем Хохорин. Он заявил, что на сегодняшний день в Татарстане почти не осталось нераскрытых серьезных преступлений. Помимо этого, Хохорин отметил, что в республике начинает уменьшаться число убийств, разбоев, грабежей и краж. Напоследок он поблагодарил коллег за их труд и высокий уровень несения службы.

Сотрудников полиции также поздравил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

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