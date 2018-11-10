Жители Казани смогут увидеть фильм "Холодная война" на сутки раньше официальной премьеры

СЕГОДНЯ 12:08 2018-11-10T12:09:25+03:00

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У жителей Казани и гостей города появится возможность увидеть историческую мелодраму "Холодная война" за сутки до ее официальной премьеры. Фильм покажут 14 ноября в кинотеатре Алмаз Синема Гранд (ТЦ "Сувар Плаза"). Начало показа запланировано на 19.00.

"Холодная война" - фильм скорее о любви, чем о прошедшей войне. Главные герои знакомятся на руинах послевоенной Польши. С этого момента и начинается история невозможной, но настоящей любви в неподходящее для нее время.

У героев разное происхождение и разные характеры, но случай то и дело сталкивает их: сначала в Польше, потом в Берлине, в Югославии и даже в городе влюбленных - в Париже. Будут ли возлюбленные рядом, несмотря на их недостатки, политику и превратности судьбы? Посмотрите и узнаете.

В главных ролях выступят польские актеры Иоанна Кулиг и Томаш Кот.

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