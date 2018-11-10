В Татарстане разработали новый арктический снегоход для министерства обороны России

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-10T11:12:18+03:00

Его планируется представить на IV Международном кластерном форуме, который пройдет в Набережных Челнах с 13 по 14 ноября 2018 года

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В Набережных Челнах создали новый арктический снегоход для нужд министерства обороны России. Впервые его представят уже в этом году - во время IV Международного кластерного форума, который пройдет в городе с 13 по 14 ноября.

Известно, что на данный момент готово уже два образца снегоходов. Один - непосредственно арктический и второй - его плавающая версия. Об этом сообщил председатель правления Машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров в беседе с ТАСС.

В серийное производство технику надеются выпустить уже в следующем году.

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