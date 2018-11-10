2018-11-10T10:13:53+03:00
Происшествия

В Казани сгорел банный комплекс

Возгорание произошло рано утром в поселке Царицыно
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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10 ноября приблизительно в 4:30 в казанском поселке Царицыно вспыхнул пожар. Загорелся частный двухэтажный банный комплекс на улице Поперечно-Азинской.

Известно, что к моменту приезда пожарной машины огнем была охвачена кровля здания. Потушить ее удалось лишь к 6 часам утра. В результате пожара никто не пострадал. Причины произошедшего пока неизвестны.

Однако инцидент не на шутку взволновал местных жителей. Фотографии и видео возгорания они начали выкладывать в социальные сети.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

-Какой ужас! И самое страшное, что не в первый раз же горит! - пишет интернет-пользователь Светлана Чернова

- Проснулись с утра пораньше и испугались. Жуть, - комментирует фотографии Милана Рафикова

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