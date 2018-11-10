В Казани сгорел банный комплекс
10 ноября приблизительно в 4:30 в казанском поселке Царицыно вспыхнул пожар. Загорелся частный двухэтажный банный комплекс на улице Поперечно-Азинской.
Известно, что к моменту приезда пожарной машины огнем была охвачена кровля здания. Потушить ее удалось лишь к 6 часам утра. В результате пожара никто не пострадал. Причины произошедшего пока неизвестны.
Однако инцидент не на шутку взволновал местных жителей. Фотографии и видео возгорания они начали выкладывать в социальные сети.
Фото: соцсети
-Какой ужас! И самое страшное, что не в первый раз же горит! - пишет интернет-пользователь Светлана Чернова
- Проснулись с утра пораньше и испугались. Жуть, - комментирует фотографии Милана Рафикова
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