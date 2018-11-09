2018-11-09T19:35:16+03:00
Происшествия

В Казани за хищение более 90 миллионов рублей организаторов КПК «Перспектива» приговорили к 18 годам колонии

Также были частично удовлетворены и иски потерпевших
Олег ЛУГОВОЙ
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Решение суда пока не вступило в законную силу.Решение суда пока не вступило в законную силу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Двух организаторов КПК «Перспектива» признали виновными в мошенничестве.

Так, было установлено, что в течение года, начиная с августа 2013-го, осужденные по принципу финансовой пирамиды собирали с людей деньги, обещая высокие проценты по вкладам.

Кооператив работал в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске. Его организаторы большую часть полученных от граждан средств присвоили. В итоге их жертвами стали более 500 вкладчиков, которым причинен ущерб на сумму свыше 90 миллионов рублей.

- В итоге суд приговорил виновных к 8 и 10 годам колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Одного из фигурантов, находившегося под подпиской о невыезде, взяли под стражу прямо в зале суда. Также были частично удовлетворены иски потерпевших. Им должны вернуть их деньги, за вычетом уже полученных процентов. Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.

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