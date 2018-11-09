2018-11-09T19:11:18+03:00
Общество

В Татарстане хотят закрыть вопрос о регистрации границ районов до конца 2018 года

Несколько сел по мере своего расширения вышли за установленные пределы
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: с сайта primorsky.ruФото: с сайта primorsky.ru
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9 ноября в комитете по государственному строительству и местному самоуправлению татарстанского парламента обсудили установление границ.

Так, по словам заместителя главы Минземимущества республики Рустэма Мерзакреева, сейчас в регионе насчитывается 956 муниципальных образований, а в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 950 из них.

Решение этого вопроса в двух районах и четырех селах затрудняется тем, что несколько населенных пунктов по мере своего расширения вышли за установленные пределы.

Речь идет о границах Менделеевского и Елабужского районов, где произошло рассечение границы деревни Салтыковка Менделеевского района территорией Поспеловского сельского поселения соседей. А в Мензелинском районе граница села Канонерка рассекает границу Старомазинского сельского поселения. Определенные трудности связаны также с анклавными территориями и границами по воде.

В итоге депутатами Госсовета Татарстана было рекомендовано решить эти вопросы до конца 2018 года.

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