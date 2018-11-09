В Татарстане хотят закрыть вопрос о регистрации границ районов до конца 2018 года
9 ноября в комитете по государственному строительству и местному самоуправлению татарстанского парламента обсудили установление границ.
Так, по словам заместителя главы Минземимущества республики Рустэма Мерзакреева, сейчас в регионе насчитывается 956 муниципальных образований, а в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 950 из них.
Решение этого вопроса в двух районах и четырех селах затрудняется тем, что несколько населенных пунктов по мере своего расширения вышли за установленные пределы.
Речь идет о границах Менделеевского и Елабужского районов, где произошло рассечение границы деревни Салтыковка Менделеевского района территорией Поспеловского сельского поселения соседей. А в Мензелинском районе граница села Канонерка рассекает границу Старомазинского сельского поселения. Определенные трудности связаны также с анклавными территориями и границами по воде.
В итоге депутатами Госсовета Татарстана было рекомендовано решить эти вопросы до конца 2018 года.