В Казани заведующая детсада попалась на поборах с родителей
В прокуратуру Советского района Казани вместе с жалобой о поборах в одном из детсадов поступила обличающая аудиозапись разговора на эту тему с заведующей дошкольного учреждения.
Между ней и законным представителем одного из детей шла беседа о фотосъемке на выпускных утренниках. Заведующая детсадом заявила, что по некой традиции во внебюджетный фонд дошкольного учреждения нужно перечислить спонсорские 20% от стоимости услуг фотографа.
Сотрудники прокуратуры с данной аудиозаписью вышли на ту самую заведующую. Женщина не стала отпираться и призналась, что тогда по личной инициативе ввела собеседника в заблуждение относительно практики спонсорской помощи.
- В адрес руководителя районного отдела образования было внесено представление, которое находится на рассмотрении. Одновременно материалы проведенной проверки были направлены в следственный орган для уголовно-правовой оценки действий заведующей детсада, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
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