2018-11-09T18:26:49+03:00
Общество

В Казани заведующая детсада попалась на поборах с родителей

Запись разговора изучили сотрудники прокуратуры
Олег ЛУГОВОЙ
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Когда на женщину вышли сотрудники надзорного органа, то она ничего не стала отрицать.Когда на женщину вышли сотрудники надзорного органа, то она ничего не стала отрицать.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В прокуратуру Советского района Казани вместе с жалобой о поборах в одном из детсадов поступила обличающая аудиозапись разговора на эту тему с заведующей дошкольного учреждения.

Между ней и законным представителем одного из детей шла беседа о фотосъемке на выпускных утренниках. Заведующая детсадом заявила, что по некой традиции во внебюджетный фонд дошкольного учреждения нужно перечислить спонсорские 20% от стоимости услуг фотографа.

Сотрудники прокуратуры с данной аудиозаписью вышли на ту самую заведующую. Женщина не стала отпираться и призналась, что тогда по личной инициативе ввела собеседника в заблуждение относительно практики спонсорской помощи.

- В адрес руководителя районного отдела образования было внесено представление, которое находится на рассмотрении. Одновременно материалы проведенной проверки были направлены в следственный орган для уголовно-правовой оценки действий заведующей детсада, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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