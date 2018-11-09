10 ноября в Казани бесплатно фильм о жизни известного авиаконструктора 20 века Андрея Туполева

СЕГОДНЯ 18:08 2018-11-09T18:08:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 10 ноября, в Казани покажут фильм "Туполев". Мероприятие будет посвящено 130-летию известного авиаконструктора 20 века Андрея Туполева.

При помощи документальных и художественных кадров создатели картины расскажут о судьбе Андрея Николаевича. Известно, что в фильме используются эксклюзивные архивные материалы, запечатлевшие рабочие моменты Туполева и испытательные полеты. Помимо этого в нем будут представлены воспоминания коллег авиаконструктора.

Горожан будут ждать в 11.30 в кинотеатре "Мир". Тех, у кого уже есть планы на это время, организаторы просят не расстраиваться - повторный показ "Туполева" состоится 14 ноября в 15.30.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»