2018-11-09T18:08:31+03:00
Общество

10 ноября в Казани бесплатно фильм о жизни известного авиаконструктора 20 века Андрея Туполева

Сеанс пройдет в кинотеатре "Мир"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: /ru.wikipedia.orgФото: /ru.wikipedia.org
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В субботу, 10 ноября, в Казани покажут фильм "Туполев". Мероприятие будет посвящено 130-летию известного авиаконструктора 20 века Андрея Туполева.

При помощи документальных и художественных кадров создатели картины расскажут о судьбе Андрея Николаевича. Известно, что в фильме используются эксклюзивные архивные материалы, запечатлевшие рабочие моменты Туполева и испытательные полеты. Помимо этого в нем будут представлены воспоминания коллег авиаконструктора.

Горожан будут ждать в 11.30 в кинотеатре "Мир". Тех, у кого уже есть планы на это время, организаторы просят не расстраиваться - повторный показ "Туполева" состоится 14 ноября в 15.30.

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