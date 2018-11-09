Новый сезон в казанском Доме Актера откроют 12 ноября

СЕГОДНЯ 18:48 2018-11-09T18:48:51+03:00

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12 ноября в Доме Актера имени Салимжанова состоится открытие нового театрального сезона. Почетными гостями тематического вечера «О любви» станут ветераны сцены и деятели театрального искусства республики.

Открытие сезона в Доме Актера – это театральная традиция. Этот праздничный вечер проходит после того, как он стартует во всех театрах города. Ведущими праздничного вечера станет заслуженный артист России Зуфар Харисов, народный артист Татарстана Искандер Хайруллин и педагог театрального училища Марсель Махмутов, который выступил режиссером мероприятия.

Зрители узнают о проектах Дома Актера в новом сезоне. Так, продолжит работу культурно-образовательный лекторий, детская театральная студия «Нур» и во второй раз пройдет Всероссийский фестиваль детских школьных театров «Третий звонок».

Отметим, что в 2018 году Союзу театральных деятелей Татарстана исполняется 80 лет, а Дом Актера имени Салимжанова отпразднует свое 50-летие.

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