В Казани организатора финансовой пирамиды ООО «Интер-Инвест» на 254 миллиона рублей хотят посадить на 8 лет
В Ново-Савиновском районном суде Казани продолжается процесс по делу 28-летнего директора ООО «Интер-Инвест», который обвиняется в особо крупном мошенничестве.
Так, в эту пятницу во время прений сторона гособвинения попросила для мужчины 8 лет колонии общего режима.
Напомним, по версии следствия, в 2013 году подсудимый собирал с граждан деньги по договору займа, обещая в дальнейшем высокие проценты. Вот только полученные средства он потратил как ему вздумается.
Как полагают правоохранители, жертвами этой финансовой пирамиды стали более 1000 человек, в том числе жители Татарстана, Брянской, Орловской и Липецкой областей. Причиненный им ущерб превысил 254 миллиона рублей.
- Подсудимый свою вину признал, но лишь частично. Сейчас он находится под стражей, - сообщают в прокуратуре Татарстана.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»