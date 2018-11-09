2018-11-09T17:37:45+03:00
Происшествия

В Казани организатора финансовой пирамиды ООО «Интер-Инвест» на 254 миллиона рублей хотят посадить на 8 лет

Мужчина свою вину в мошенничестве признал, но лишь частично
Олег ЛУГОВОЙ
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Считается, что жертвами это финансовый пирамиды стали более 1000 человек.Считается, что жертвами это финансовый пирамиды стали более 1000 человек.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ново-Савиновском районном суде Казани продолжается процесс по делу 28-летнего директора ООО «Интер-Инвест», который обвиняется в особо крупном мошенничестве.

Так, в эту пятницу во время прений сторона гособвинения попросила для мужчины 8 лет колонии общего режима.

Напомним, по версии следствия, в 2013 году подсудимый собирал с граждан деньги по договору займа, обещая в дальнейшем высокие проценты. Вот только полученные средства он потратил как ему вздумается.

Как полагают правоохранители, жертвами этой финансовой пирамиды стали более 1000 человек, в том числе жители Татарстана, Брянской, Орловской и Липецкой областей. Причиненный им ущерб превысил 254 миллиона рублей.

- Подсудимый свою вину признал, но лишь частично. Сейчас он находится под стражей, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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