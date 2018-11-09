Исполнитель главной роли фильма «Гоголь» ночью прочитает стихи казанцам

СЕГОДНЯ 17:48 2018-11-09T17:48:15+03:00

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10 ноября в 23:00 один из самых популярных актеров кино Александр Петров проведет поэтический вечер «Верь в стихи» в торговом центре по адресу: проспект Победы, 141.

У зрителей появится ощущение «посиделок» на кухне у актера. Петров стал известен благодаря главным ролями в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Лондонград», мелодраме «Лед», блокбастере «Притяжение» и киносериале «Гоголь».

С недавнего времени актер пишет стихи. Предстоящей ночью казанцев ждут его искренние монологи и лирика, которые слушаются как исповедь.

Также в рамках поэтической программы «Верь в стихи» Петров прочитает стихи Владимира Маяковского, Бориса Пастернака под аккомпанемент группы Ocean Jet, исполняющей микс инди-рока, электрики и гранжа.

Вход на мероприятие свободный.

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