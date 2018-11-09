Место проведения в Казани недели моды Volga Fashion Week перенесли на стадион

СЕГОДНЯ 17:10 2018-11-09T17:10:52+03:00

Это было сделано из-за огромного количества желающих прийти на показы

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Прежде мероприятие должно было пройти на фабрике Алафузова, но из-за большого количества желающих прийти на показы и мастер-классы от модельеров его было решено перенести на 45-тысячный стадион «Казань-Арена».

Международная Неделя моды Volga Fashion Week пройдет в столице Татарстана с 22 по 25 ноября. В ее рамках состоится деловая программа, конкурс молодых модельеров, фэшн-маркет, а также дефиле от известных российских дизайнеров и брендов.

Хэдлайнерами выступят: российский дизайнер костюмов - Яна Маркова, автор головных уборов и аксессуаров от кутюр - Юлия Косяк, русский авангардный дизайнер, модельер, художник - Кирилл Минцев.

Также свои модные коллекции презентуют дизайнеры Виктория Флеровна, Наталия Гайдаржи.

Ключевое мероприятие модного фестиваля, а именно, гранд-дефиле пройдет на территории стадиона «Казань-Арена», деловая программа состоится в арт-кафе.

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