СУ СКР Татарстана: мужчина зарезал сожительницу из-за претензий по поводу того, что он не может починить сливной бачок

СЕГОДНЯ 15:59 2018-11-09T15:59:49+03:00

Также, по версии следствия, погибшая перед смертью сообщила возлюбленному о том, что она изменила ему с другим. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В отношении 49-летнего Виталия Шулаева возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

По версии следствия, в ночь на 8 ноября этого года в казанском поселке Юдино в квартире дома по улице Ильича подозреваемый выпивал вместе со своей 54-летней сожительницей.

Во время застолья женщина стала ругать Шулаева за то, что тот не может починить сливной бачок в туалете, а после и вовсе сообщила, что накануне изменила ему с другим.

В ответ на все это мужчина схватил нож и нанес им возлюбленной несколько ударов. Ранения оказались смертельными – женщина скончалась. При этом Шулаев сам сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

- Свою причастность к совершению преступления мужчина признал. В скором времени следствие обратится в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в следственном комитете Татарстана. – В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.