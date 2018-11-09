В Казани ночью в будке охранника парковки сгорел человек

СЕГОДНЯ 15:39 2018-11-09T15:39:05+03:00

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В ночь на 9 ноября в службу «112» поступило сообщение о том, что в столице Татарстана на улице Железнодорожников (поселок Юдино) горит будка охранника местной автопарковки.

К приезду пожарных на место происшествия строение уже вовсю полыхало. Возникла угроза, что пламя может перекинуться на стоящий рядом автомобиль.

Когда представителям экстренной службы удалось потушить будку, то внутри нее на полу было обнаружено тело погибшего мужчины.

- Человек сильно обгорел. Его личность, а также причины пожара устанавливаются, - сообщают в МЧС Татарстана.

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