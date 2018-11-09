2018-11-09T16:55:21+03:00
Общество

В эти выходные в Казани вновь будут отключать свет

Из-за планового ремонта и техобслуживания на сетях электричества не будет в домах Вахитовского района города
Олег ЛУГОВОЙ
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В оба дня свет будут отключать практически в одних и тех же домах.В оба дня свет будут отключать практически в одних и тех же домах.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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10 и 11 ноября в ряде домов Вахитовского района столицы Татарстана будут временно отключат свет.

Так, в эту субботу с 8.00 до 13.00 электричества не будет по адресам: улица Коротченко, 14, 26; улица Саид-Галеева, 25.

А с 11.00 до 14.00 обесточат дома, находящиеся по адресам: улицам Профсоюзная, 25/15, улица Пушкина, 15, 17, улица Университетская, 17а.

С 14.00 до 18.00 света пропадет в доме №71а на улице Карла Маркса.

11 ноября, в воскресенье, ситуация с адресами, где отключат электричество практически повторится.

Так, с 8.00 до 13.00 его не будет в домах №14 по улице Коротченко и №25 на улице Саид-Галеева.

С 11.00 до 14.00 отключат дома по адресам: улица Профсоюзная, 25/15, улица Пушкина, 15, 17, улица Университетская, 17а.

А с 14.00 до 18.00 снова обесточат дом №71а на улице Карла Маркса.

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