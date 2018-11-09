На вырубку аварийных деревьев на кладбищах Казани потратят больше миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:17 2018-11-09T15:17:32+03:00

Перед исполнителем контракта будет поставлена задача не повредить при этом памятники и другое имущество кладбища Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что до конца декабря текущего года на 34 кладбищах Казани и прилегающих к ним территориях вырубят аварийные деревья. На это из бюджета города уже выделили 1,02 миллиона рублей. Так, одно поваленное дерево обойдется в 880 рублей. Соответстующий тендер уже появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, валка будет осуществляться по мере появления аварийных насаждений и при поступлении заявки от заказчика в устной или письменной форме. Дерево должно быть убрано и вывезено с кладбища в течении трех дней после вырубки.

Перед исполнителем контракта будет поставлена задача не только убрать его, но и не повредить при этом памятники и другое имущество кладбища.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»