2018-11-09T15:17:32+03:00
Экономика

На вырубку аварийных деревьев на кладбищах Казани потратят больше миллиона рублей

Деньги будут выделены из бюджета города
Алина ГАБДУЛИНА
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Перед исполнителем контракта будет поставлена задача не повредить при этом памятники и другое имущество кладбищаПеред исполнителем контракта будет поставлена задача не повредить при этом памятники и другое имущество кладбищаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Стало известно, что до конца декабря текущего года на 34 кладбищах Казани и прилегающих к ним территориях вырубят аварийные деревья. На это из бюджета города уже выделили 1,02 миллиона рублей. Так, одно поваленное дерево обойдется в 880 рублей. Соответстующий тендер уже появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, валка будет осуществляться по мере появления аварийных насаждений и при поступлении заявки от заказчика в устной или письменной форме. Дерево должно быть убрано и вывезено с кладбища в течении трех дней после вырубки.

Перед исполнителем контракта будет поставлена задача не только убрать его, но и не повредить при этом памятники и другое имущество кладбища.

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