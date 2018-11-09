Трехмиллионный турист в Казани: К приезду я выучила татарское слово – «рэхмэт»

СЕГОДНЯ 14:51 2018-11-09T14:51:32+03:00

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В эту пятницу в аэропорт Казани прибыл трехмиллионный турист города – москвичка Дарья Чепур. Как только почетная гостья вышла в зал, ее встретили музыкой и фейерверком. Девушки в национальных татарских нарядах преподнесли Дарье десерт – чак-чак. По ее словам, такого приема она не ожидала.

Фото: Марат Мугинов

- Мне не терпится познакомиться с культурой Татарстана, побывать в красивых местах, я знаю, что у вас очень красивый город. К приезду я выучила татарское слово – «рэхмэт», - сказала трехмиллионный турист Казани.

Из аэропорта Дарью увез белый лимузин. Ее ждет двухдневная обширная программа, в том числе и гастрономическая. Девушка увидит Казань как с воздуха, так и с воды. Но кроме того, Дарья решила познакомиться с бабушкой своего жениха, которая живет в Казани.

- У нас уже есть понимание, что необходимо сделать акцию «Стань 4-миллионным, 5-миллионным, 6-миллионам туристом», - рассказала встречавшая гостью председатель комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.