2018-11-09T14:29:59+03:00
Политика

Президент Татарстана пригласил Путина и Назарбаева в древний город Болгар

Это произошло в рамках форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В эти дни в Петропавловске (Казахстан) проходит Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором принимают участие главы этих государств. Основная тема мероприятия посвящена новым подходам и тенденциям развития туризма стран участников.

В рамках форума была организована выставка, где в том числе присутствует и стенд с экспозицией о Татарстане.

Рассказав, посетившим его Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву, о развитии туристического направления в Татарстане президент республики Рустам Минниханов пригласил глав государств посетить древний город Болгар. Этот объект включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И там сейчас активно развивают туристическую инфраструктуру. Так, например, в ноябре этого года в Болгаре открыли новый отель.

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