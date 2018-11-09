В Чувашии восстановилась популяция выхухоли

СЕГОДНЯ 13:59 2018-11-09T14:23:33+03:00

Животное не встречалось в республике и соседних с ней регионах с 2001 года

Изменить размер текста: A A

В одном из заповедников Чувашии восстановилась популяция выхухоли. В первый раз за долгое время животное было замечено в озере, но исследована эта местность была лишь в этом году. Так, стало ясно, что популяция выхохули в Чувашии сейчас может составлять несколько сот особей.

В будщем Русское географическое общество собирается создать для выхухоли особо охраняемую природную территорию регионального значения. Сообщает форум На связи.

Отметим, что ранее животное было занесено в Красную книгу Чувашии с пометкой "исчезающий вид". Выхухоль не встречалась как в самой республике, так и в соседних регионах с 2001 года.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»