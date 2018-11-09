Огонь зимней Универсиады-2019 в Казани встретит губернатор Красноярского края

СЕГОДНЯ 13:11 2018-11-09T13:24:05+03:00

Помимо этого, в столице Татарстана Александр Усс планирует ознакомиться с объектами наследия летней Универсиады-2013

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В эту пятницу, 9 ноября, в Казань прибыл губернатор Красноярского края Александр Усс. В течение дня он вместе с мэром города Ильсуром Метшиным ознакомится с объектами наследия летней Универсиады-2013, которая проходила в столицы Татарстана.

Также в эту субботу, 10 ноября, Усс встретиться с президентом республики Рустамом Миннихановым. После разговора в резеденции последнего, они направятся на казанский этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019. Александр Усс и Рустам Минниханов встретят участников на финише у главного корпуса Казанского федерального университета.

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