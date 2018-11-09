Казанские певцы споют ради бездомных животных

СЕГОДНЯ 14:10 2018-11-09T14:11:15+03:00

Все собранные на концерте средства направят в приют для четвероногих

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11 ноября в Казани пройдет благотворительный концерт в помощь бездомным животным. Перед собравшимися выступят группа «АЙФАРА», Наиль Набиуллин, Регина Тимербулатова, Зульфат Зиннуров, Рамиль Закиров, кавер-группа SAM и другие исполнители.

Концерт пройдет в рамках акции "Собачье сердце". Вход на мероприятие будет платным. Однако все средства, собранные с концерта пойду на помощь приюту для бездомных животных, расположенному в поселке Столбище.

- Приют не усыпляет животных, а ухаживает за ними, отдает бесплатно в "хорошие руки". Здесь оказывается необходимый уход и лечение. Для уменьшения численности животных, по возможности, проводится их стерилизация, - рассказали организаторы.

Концерт состоится 11 ноября в ресторане по адресу Спартаковская, 6. Начало мероприятия в 19:00.