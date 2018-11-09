2018-11-09T14:11:15+03:00
Общество

Казанские певцы споют ради бездомных животных

Все собранные на концерте средства направят в приют для четвероногих
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Начало концерта 11 ноября в 19:00.Начало концерта 11 ноября в 19:00.
Изменить размер текста:

11 ноября в Казани пройдет благотворительный концерт в помощь бездомным животным. Перед собравшимися выступят группа «АЙФАРА», Наиль Набиуллин, Регина Тимербулатова, Зульфат Зиннуров, Рамиль Закиров, кавер-группа SAM и другие исполнители.

Концерт пройдет в рамках акции "Собачье сердце". Вход на мероприятие будет платным. Однако все средства, собранные с концерта пойду на помощь приюту для бездомных животных, расположенному в поселке Столбище.

- Приют не усыпляет животных, а ухаживает за ними, отдает бесплатно в "хорошие руки". Здесь оказывается необходимый уход и лечение. Для уменьшения численности животных, по возможности, проводится их стерилизация, - рассказали организаторы.

Концерт состоится 11 ноября в ресторане по адресу Спартаковская, 6. Начало мероприятия в 19:00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24