В Казани отремонтировали 774 метра улицы Воровского
Теперь на этом участке установлены барьерные ограждения и дорожные знаки
Фото: mindortrans.tatarstan.ru
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В Казани закончился ремонт участка улицы Воровского от Короленко до проспекта Ибрагимова. В общей сложности работы коснулись 774 метров дороги.
В ходе ремонта было уложено 8,5 тысяч квадратных метров нового слоя дорожного покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси. На участке было установлено 84 погонных метра барьерных ограждений и 40 дорожных знаков. Помимо этого здесь была нанесена разметка и заменены бортовые камни. Сообщает Минтранс Татарстана.
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