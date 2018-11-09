2018-11-09T12:49:41+03:00
Авто

В Казани отремонтировали 774 метра улицы Воровского

Теперь на этом участке установлены барьерные ограждения и дорожные знаки
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
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В Казани закончился ремонт участка улицы Воровского от Короленко до проспекта Ибрагимова. В общей сложности работы коснулись 774 метров дороги.

В ходе ремонта было уложено 8,5 тысяч квадратных метров нового слоя дорожного покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси. На участке было установлено 84 погонных метра барьерных ограждений и 40 дорожных знаков. Помимо этого здесь была нанесена разметка и заменены бортовые камни. Сообщает Минтранс Татарстана.

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