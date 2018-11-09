Форвард "Рубина" Азмун готов сыграть с "Локомотивом"

СЕГОДНЯ 12:34 2018-11-09T12:34:12+03:00

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Казанский "Рубин" продолжает подготовку к матчу 14 тура чемпионата России против столичного "Локомотива". Так, с большой долей вероятности на поле сможет выйти форвард Сердар Азмун. Иранец, напомним, получил травму две недели назад, столкнувшись на тренировке с Павлом Могилевцем.

- Азмун тренируется в общей группе и готов играть. Я думаю, что с отсутствием Азмуна, хотя, как я говорил, нет незаменимых игроков. И нет стабильности в средней линии, от которой у нас многое зависит. Думаю, что потихоньку нормализуем, - отметил наставник "Рубина" Курбан Бердыев.

Меж тем, испанский защитник Чико Флорес пока не готов выйти на поле. Учитывая, что Егор Сорокин не сможет сыграть с "Локомотивом" из-за удаления в матче с "Оренбургом", остается открытым вопрос, кого поставят в центре обороны. Впрочем, по словам Бердыева, уже восстановился Владимир Гранат, который и может закрыть проблемную позицию.

Матч между "Рубином" и "Локомотивом" состоится в Казани 11 ноября. Начало в 16:30.