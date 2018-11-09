В Татарстане за год сократили почти 1,5 тысячи учителей татарского языка

СЕГОДНЯ 12:08 2018-11-09T12:08:48+03:00

Порядка 1,2 тысячи из них прошли переподготовку и стали преподавать русский язык, математику и физику

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За 2018 год в Татарстане из 5 тысяч преподавателей татарского языка осталось 3,5. Однако большая их часть - порядка 1,2 тысяч человек остались работать в школах, но в качестве учителей русского языка, математики и физики. Для этого они, конечно, прошли переподготовку.

Еще 100 человек, по словам первого замминистра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина, уволились лишь 100 человек: часть из них пенсионеры, часть - отказались проходить переподготовку.

При этом утверждается, что изменение количества преподавателей, никак не повлияло на желание школьников изучать татарский язык. На заседании комитета по образованию отметили, что их число осталось на уровне прошлого учебного года.

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