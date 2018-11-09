2018-11-09T11:06:17+03:00
Общество

На новогодних праздниках из Казани можно будет улететь в Ереван

Всего запланировано три авиарейса
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Полеты будут выполняться на канадских самолетах CRJ-200, которые вмещают 50 человек.Полеты будут выполняться на канадских самолетах CRJ-200, которые вмещают 50 человек.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Хорошая новость для жителей Казани, которые хотят посетить Армению. На новогодних праздниках из Казани запускают прямое авиасообщение с Ереваном. Правда, пока на нерегулярной основе. Всего запланировано три рейса.

30 декабря вылет из Казани намечен на 16.30, прибытие в аэропорт Звартноц в 20.20, обратный вылет из Еревана в 21.30, прибытие в аэропорт Казани в 23.25.

4 января вылет из Казани будет в 13.25, прибытие в аэропорт Звартноц в 17.15, обратный вылет из Еревана в 18.15, прибытие в аэропорт Казани в 20.05.

8 января вылет из Казани в 8.00, прибытие в аэропорт Звартноц в 11.50, обратный вылет из Еревана в 12.50, прибытие в аэропорт Казани в 14.40. Отметим, что время для всех аэропортов указано местное.

Полеты будут выполняться на канадских самолетах CRJ-200, которые вмещают 50 человек. Время в пути составит примерно 2 часа 50 мнут. Билеты, кстати, уже поступили в продажу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24