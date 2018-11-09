На новогодних праздниках из Казани можно будет улететь в Ереван
Хорошая новость для жителей Казани, которые хотят посетить Армению. На новогодних праздниках из Казани запускают прямое авиасообщение с Ереваном. Правда, пока на нерегулярной основе. Всего запланировано три рейса.
30 декабря вылет из Казани намечен на 16.30, прибытие в аэропорт Звартноц в 20.20, обратный вылет из Еревана в 21.30, прибытие в аэропорт Казани в 23.25.
4 января вылет из Казани будет в 13.25, прибытие в аэропорт Звартноц в 17.15, обратный вылет из Еревана в 18.15, прибытие в аэропорт Казани в 20.05.
8 января вылет из Казани в 8.00, прибытие в аэропорт Звартноц в 11.50, обратный вылет из Еревана в 12.50, прибытие в аэропорт Казани в 14.40. Отметим, что время для всех аэропортов указано местное.
Полеты будут выполняться на канадских самолетах CRJ-200, которые вмещают 50 человек. Время в пути составит примерно 2 часа 50 мнут. Билеты, кстати, уже поступили в продажу.