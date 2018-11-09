Зимой в Татарстане организуют четыре ледовые переправы

СЕГОДНЯ 10:56 2018-11-09T10:56:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже через неделю, 15 ноября, в Татарстане прекратится навигация на Волге и Каме. Владельцев судов, которые попробуют запрет нарушить будут ждать штрафы и лишение прав. Об этом накануне заявил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Напомним, что плавание маломерных судов на судоходных водоемах разрешается с момента открытия навигации до ее закрытия, а на несудоходных – после спада паводковых вод до начала ледостава. На сегодняшний день температура воды на водных объектах республики уже близка к зимней и составляет 3-4 градуса.

Меж тем, на внутренних водоемах, отмелях заливов уже образовались ледовые закраины с толщиной льда 1-2 сантиметра.

Меж тем, уже планируется организация ледовых переправ. Их в Татарстане будут четыре. Они расположатся в Верхнеуслонском (на маршруте Старое Аракчино - Верхний Услон), Зеленодольском (Зеленодольск - Нижние Вязовые), Мамадышском (Соколки - Новозакамский) и Елабужском (Покровское - Красный Ключ) районах.