Роспотребнадзор подал иск в суд из-за шума автомобилей и трамваев в Казани
Роспотребнадзор Татарстана не оставил без внимания жалобы жителей Казани на сильный шум, который создают транспортные средства. В частности, горожане жаловались на трамваи, которые ходят на улице Энергетиков и автомобили, интенсивно передвигающиеся по магистрали на проспекте Победы. Специалисты определили, что на данных участках действительно превышен допустимый уровень звука.
Управление решило обратиться в суд, и уже подало два исковых заявления. Тем самым оно хочет заставить "юридические лица" к выполнению обязательных требований санитарного законодательства в плане шума.
- Постоянное воздействие повышенных уровней шума может привести к неблагоприятным последствиям, в том числе негативному влиянию на органы слуха, на нервно-психологическую деятельность организма, - отмечают в Роспотребнадзоре Татарстана.
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