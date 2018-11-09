Роспотребнадзор подал иск в суд из-за шума автомобилей и трамваев в Казани

СЕГОДНЯ 13:31 2018-11-09T13:31:14+03:00

Специалисты определили, что на данных участках действительно превышен допустимый уровень звука Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Горожане посчитали излишне громкими общественный транспорт на улице Энергетиков и машины на проспекте Победы

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Роспотребнадзор Татарстана не оставил без внимания жалобы жителей Казани на сильный шум, который создают транспортные средства. В частности, горожане жаловались на трамваи, которые ходят на улице Энергетиков и автомобили, интенсивно передвигающиеся по магистрали на проспекте Победы. Специалисты определили, что на данных участках действительно превышен допустимый уровень звука.

Управление решило обратиться в суд, и уже подало два исковых заявления. Тем самым оно хочет заставить "юридические лица" к выполнению обязательных требований санитарного законодательства в плане шума.

- Постоянное воздействие повышенных уровней шума может привести к неблагоприятным последствиям, в том числе негативному влиянию на органы слуха, на нервно-психологическую деятельность организма, - отмечают в Роспотребнадзоре Татарстана.

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