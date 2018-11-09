Новые учебники по татарскому языку появятся в 2019 году

СЕГОДНЯ 10:39 2018-11-09T10:39:46+03:00

Ребятам с 5 по 9 классы придется подождать - их книги будут готовы лишь к 2020 году Фото: Алина НИЗАМОВА

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Начиная с 2019 года, в Татарстане школы получат возможность обучать детей татарскому языку при помощи новых учебников.

Во время заседания комитета по образованию первый замминистра образования и науки республики Ильсур Хадиуллин отметил, что в новых учебных пособиях основной акцент будет сделан на развития коммуникативных способностей детей, то есть - разговорной речи. Известно также, что учебники будут выпущены для двух типов школьников: для тех, кто хорошо владеет татарским языком и тех, кто только начинает его постигать.

Есть только один небольшой нюанс: в следующем году учебники будут изданы лишь для учащихся младших классов. Ребятам с 5 по 9 классы придется подождать - их книги будут готовы лишь к 2020 году.