В Казани из-за пожара чуть не взорвался газопровод

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-09T10:30:20+03:00

Чтобы не дать огню распространиться спасателям пришлось отключить несколько котельных

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ЧП произошло 9 ноября в 4.45. Очевидцы сообщили о горении заброшенных надворных построек в садовом обществе «Защита» в Приволжском районе Казани на улице Южно-Промышленной.

К прибытию первого пожарно-спасательного подразделений дощатый сарай горел открытым огнем на площади 50 квадратных метров. Из-за высокой температуры прогорели прокладки на фланцевом соединении воздушного газопровода диаметром 159 миллиметров, расположенного в пяти метрах от места пожара, с последующим воспламенением. Но порыва газопровода удалось избежать.

Работники ЭПУ «Казаньгоргаз» перекрыли запорно-регулирующую аппаратуру, на время отключив от магистрали котельные.

В 5.13 факельное горение газопровода и пожар ликвидированы.

- Фланцевое соединение газопровода восстановлено, происходит заполнение системы, - сообщили в МЧС Татарстна.