В Марий Эл у должника по ЖКХ отключили горячую воду
Судебные приставы республики совместно с представителями компании «ЭнергосбыТ Плюс» провели очередной рейд по взысканию задолженности за отопление и горячую воду с клиентов компании в Йошкар-Оле.
Один из должников категорически отказывается оплачивать коммунальные платежи и накопил долг в сумме 38 тысяч рублей. После проверки имущественного положения и отказа должника оплатить накопившуюся задолженность, специалистами компании «ЭнергосбыТ Плюс» было принято решение об отключении горячей воды. Мужчина лишен теплоснабжения до полного погашения долга по исполнительному производству.
Напомним, что за 10 месяцев у приставов находится свыше 17 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности в пользу организаций топливно-энергетического комплекса с физических лиц. Благодаря работе судебных приставов взыскано 142 миллионов рублей.
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