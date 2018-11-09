2018-11-09T09:33:07+03:00
Происшествия

В Татарстане пьяный "лишенец" протаранил тепловоз и легковушку

Водители автомашин госпитализированы
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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ДТП произошло 7 ноября в Лениногорском районе республики. На железнодорожном переезде на запрещающий сигнал светофора остановилась "десятка", которой управлял 19-летний молодой человек. На полном ходу в нее врезалась "Лада Приора", за рулем которой находился 30-летний мужчина. После этого его автомобиль протаранил и проезжающий мимо тепловоз, вылетел в кювет и только там смог остановиться.

Оба водителя получили травмы и доставлены в больницу.

Выяснилось, что виновник аварии уже был лишен водительских прав, но снова сел за руль пьяным. Да и второй пострадавший, водитель "десятки", отказался проходить медицинское освидетельствование.

Автомобиль виновника аварии упал в кювет Фото: Из материалов пресс-службы

Автомобиль виновника аварии упал в кюветФото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

- Решается вопрос о привлечении обоих к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба Лениногорского УВД МВД Татарстана.

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