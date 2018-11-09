2018-11-09T08:45:09+03:00
Происшествия

В Татарстане на "зебре" сбили девушку

Пострадавшую в тяжелом состоянии увезли в больницу
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Альметьевске 8 ноября на улице Шоссейной поздно вечером. Как рассказали "КП-Казань" очевидцы, 20-летняя девушка переходила дорогу по "зебре", рядом с остановкой общественного транспорта. Переход освещался фонарями, и силуэт пешехода был заметен для водителя.

Но мужчина, управлявший УАЗ-"буханкой" грубо нарушил правила дорожного движения - не пропустил пешехода, переходившего дорогу по "зебре". В результате наезда девушка получила сильную травму головы. Ее в бессознательном состоянии увезли в больницу, где сразу проопеировали.

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