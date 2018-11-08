2018-11-08T19:52:27+03:00
Происшествия

В Казани руководителя и учредителя кооператива «Благо» за хищение более 139 миллионов рублей приговорили к колонии

Жертвами их обмана стали свыше 1,2 тысяч татарстанцев
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Руководитель и учредитель кредитно-потребительского кооператива «Благо» были признаны судом виновными в особо крупном мошенничестве.

Как было установлено, в 2013 году осужденные организовали тот самый кооператив. Разместив свои офисы в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах, дельцы брали у горожан деньги, обещая большую прибыль.

Вот только ничего они так и не сделали, положив полученные средства себе в карман. По данному уголовному делу потерпевшими были признаны более 1,2 тысячи татарстанцев. Ущерб, который нанесли им мошенники всего за один год, превысил сумму в 139 миллионов рублей.

- Свою вину мужчины признали, но лишь частично. В итоге суд приговорил каждого из них к семи годам колонии общего режима. Данное решение пока в законную силу не вступило, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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