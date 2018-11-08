Трех жителей Набережных Челнов будут судить за мошенничество с пшеницей и рапсом на 40 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:52 2018-11-08T18:53:01+03:00

Свою вину они признались лишь частично, причиненный ущерб не возместили

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42-летний, 43-летний и 29-летний жители Набережных Челнов обвиняются в мошенничестве.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2016 году один из фигурантов, являясь финансовым директором и одним из руководителей ООО «Камский Резерв» заключил договор о поставке 800 тонн пшеницы одному из местных предприятий.

Вот только при этом, по версии следствия, свою часть контракта выполнять он не собирался. Для видимости он отправил заказчику лишь незначительную партию товара. В итоге им были присвоены более 2,5 млн рублей.

По той же схеме, только уже вместе с подельниками, обвиняемый завладел 39,5 млн рублей астраханского предприятия. В тот раз была достигнута договоренность о поставке 3 тысяч тонн за 70 млн рублей.

- Свою вину фигуранты дела частично признали, причиненный ущерб не возместили. Они находятся под домашним арестом. Расследование завершено, материалы дела направлены в суд, -сообщили в прокуратуре Татарстана.