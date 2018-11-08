2018-11-08T18:53:01+03:00
Происшествия

Трех жителей Набережных Челнов будут судить за мошенничество с пшеницей и рапсом на 40 миллионов рублей

Свою вину они признались лишь частично, причиненный ущерб не возместили
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Обвиняемые находятся под домашним арестом.Обвиняемые находятся под домашним арестом.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

42-летний, 43-летний и 29-летний жители Набережных Челнов обвиняются в мошенничестве.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2016 году один из фигурантов, являясь финансовым директором и одним из руководителей ООО «Камский Резерв» заключил договор о поставке 800 тонн пшеницы одному из местных предприятий.

Вот только при этом, по версии следствия, свою часть контракта выполнять он не собирался. Для видимости он отправил заказчику лишь незначительную партию товара. В итоге им были присвоены более 2,5 млн рублей.

По той же схеме, только уже вместе с подельниками, обвиняемый завладел 39,5 млн рублей астраханского предприятия. В тот раз была достигнута договоренность о поставке 3 тысяч тонн за 70 млн рублей.

- Свою вину фигуранты дела частично признали, причиненный ущерб не возместили. Они находятся под домашним арестом. Расследование завершено, материалы дела направлены в суд, -сообщили в прокуратуре Татарстана.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За три месяца Чувашия должна успеть сдать порядка 300 тысяч квадратных метров нового жилья
В Казани руководителя и учредителя кооператива «Благо» за хищение более 139 миллионов рублей приговорили к колонии
В татарстанском Иннополисе запустили производство осциллографов
В Набережных Челнах утвердили премию мэра для тренеров в 20 тысяч рублей
В Казани женщина, получив шесть ударов ножом выжила, а ее сожителя за это приговорили к колонии строгого режима
В Чебоксарах детскую инфекционную больницу отремонтируют за 380 миллионов рублей
14 ноября в домах Советского района Казани на сутки пропадет вода
В Татарстане сельхозпредприятие ООО «Агрофирма «Нармонка» филиал №2 выплатила более 3,3 миллиона рублей долгов по зарплате
9 ноября в Казань прибывает трехмиллионный турист
В 2018 году на развитие сельского хозяйства Татарстана было направлено более 11 миллиардов рублей
В Казани детей называли Вириней, Айрис, Сальмой и Есенией
В Казани воспитанникам детского сада вручат значки ГТО