2018-11-08T17:56:23+03:00
Туризм

9 ноября в Казань прибывает трехмиллионный турист

Для гостя разработан специальный туристический маршрут
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: мэрия КазаниФото: мэрия Казани
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В пятницу, 9 ноября, в 10.00 в международный аэропорт «Казань» приезжает почетный трехмиллионный турист столицы Татарстана.

Его выбирали с помощью генератора случайных чисел - им стала москвичка Дарья Чепур. Для нее в городе подготовили интересную двухдневную программу. Она увидит Казань с воздуха, с воды и прогуляется по самым известным туристическим объектам города.

Гостья также получила бесплатное проживание в одном из лучших отелей Казани, дегустацию национальных блюд. С собой Дарья Чепур увезет самые необычные туристические подарки и сувениры, некоторые из которых будут сдееделанны индивидуально для нее.

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