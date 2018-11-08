В татарстанском Иннополисе запустили производство осциллографов

СЕГОДНЯ 19:42 2018-11-08T19:43:21+03:00

На церемонии открытия линии за 18 миллионов рублей также присутствовали представители компаний-партнеров из Малайзии и США

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В этот четверг, 8 ноября, на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» было запущено производство осциллографов.

В церемонии открытия приняли участие представители Минсвязи Татарстана, ОЭЗ, а также компаний-партнеров из Малайзии и США. Из первой страны предоставляются комплектующие, а сами приборы выходят под американской маркой. При этом программная составляющая разрабатывается в России.

В год производство в Татарстане должно выпускать 350-500 приборов. Стоимость каждого из них составляет около 7 тысяч долларов США. В эту линию по выпуску осциллографов было вложено около 18 миллионов рублей. При этом размер инвестиций будет увеличиваться с расширением производства.

СПРАВКА

Осциллограф – это инструмент для выполнения широкого спектра измерений и тестирований, используемый в лабораториях, институтах, на предприятиях по выпуску радиотехнической продукции, оборонной промышленности.