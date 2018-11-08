2018-11-08T17:43:02+03:00
Экономика

В 2018 году на развитие сельского хозяйства Татарстана было направлено более 11 миллиардов рублей

Из низ 3 миллиарда выделили из федерального бюджета
Алина ГАБДУЛИНА
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В текущем году было посеяно 1,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культурВ текущем году было посеяно 1,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культурФото: Влад КОМЯКОВ
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Стало известно, что на развитие сельского хозяйства Татарстана с января по сентябрь 2018 года было направлено более 11 миллиардов рублей. Из них 3 миллиарда - деньги из федерального бюджета.

Из отчетов министерства сельского хозяйства и продовольствия республики ясно, что за этот период объем соответствующей продукции превысил 162 миллиардов рублей. Это на 4,1% ниже, чем в прошлом году.

В Татарстане на 0,9% увеличилось производство молока, на 1,2% - производство скота и птицы, а на 2% - поголовье свиней и птицы. В то же самое время на 1,3% уменьшилось поголовье крупного рогатого скота.

Известно также, что в текущем году было посеяно 1,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.

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