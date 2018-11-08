В Чебоксарах детскую инфекционную больницу отремонтируют за 380 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:07 2018-11-08T19:07:51+03:00

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В скором времени начнется долгожданная реконструкция детской больницы №2 в Чебоксарах. На эти цели из федерального бюджета выделили 208,3 миллиона рублей, а из республиканского еще 171,5 миллиона.

В восстановлении учреждение на улице Гладкова начало нуждаться еще осенью 2017 года. Тогда во время опрессовочных работ в электрощитовой, которая находится в подвале, произошло замыкание и из здания повалил дым.

В итоге работы перерастут в возведение нового трехэтажного здания инфекционного корпуса и здания для дезинфекции автотранспорта, строительство надземного перехода, блочно-модульной котельной и нового склада.

Помимо этого, будет проведен монтаж дизель-генераторной установки. Контракт на проведение работ уже заключен. Больница должна полноценно заработать в феврале 2020 года.

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