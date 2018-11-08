В Казани детей называли Вириней, Айрис, Сальмой и Есенией

СЕГОДНЯ 17:01 2018-11-08T17:01:36+03:00

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Так, по данным специалистов казанского ЗАГСа, за прошедшую отчетную неделю – с 31 октября по 7 ноября, в города было зарегистрировано рождение 189 детей. Из них 96 – это девочки, а 93 – мальчики.

Сообщается и о весе самого миниатюрного ребенка при рождении. В этот раз он составил 1 280 граммов, а самый богатырский – 4950 граммов.

Был подготовлен и традиционный рейтинг самых популярных и редких имен, которыми жителе столицы Татарстана нарекали своих новорожденных детей.

Так, на этой отчетной неделе в список самых распространенных попали: Тимур, Амир, Артур, Ясмина, Карим, Ралина и Элина.

Рейтинг же самых редких детских имен в этот раз выглядит так: Виринея, Айрис, Стефания, Нурия, Риана, Илана, Акмаль, Сальма, Есения и Надир.

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