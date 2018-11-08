Соборную мечеть в столице Татарстана построят в центре города

СЕГОДНЯ 16:32 2018-11-08T16:32:08+03:00

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В этот четверг, 8 ноября, на традиционном брифинге с участием представителей СМИ официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, отвечая на вопросы, сообщила информацию о местоположении будущей Соборной мечети в столице Татарстана.

По ее словам, пока все находится в стадии обсуждения и с конкретным местом еще ничего не определено. Известно лишь, что объект расположиться в пределах центра города. Рассматриваются сразу несколько вариантов.

При этом официальный представитель Казанского Кремля отметила, что тема строительства Соборной мечети довольно щепетильна. И тут также нужно привлечь к обсуждению общественность.

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