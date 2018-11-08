2018-11-08T16:13:13+03:00
Происшествия

Жительница Татарстана, которая выкинула из окна ребенка, приговорена к 11 годам колонии

Женщина, правда, виновной себя не считает и полна желания обжаловать данное решение суда
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
Изменить размер текста:

Городской суд Чистополя вынес приговор в отношении 23-летней Ангелины Кобзевой, обвиненной в покушении на убийство ребенка. Она должна провести в колонии общего режима 11 лет.

Напомним, 30 июля осужденная и ее сожитель вместе с двумя своими детьми пришли в гости к знакомым. Во время застолья между ними вспыхнула ссора, в ходе которой пьяная Кобзева схватила трехмесячную дочь и высунула ее в окно, угрожая мужчине. Потом она перехватила ребенка другой рукой за ногу, а через пару минут отпустила. Трехмесячная девочка упала головой вниз со второго этажа, но выжила.

Отягощающим вину обстоятельством суд признал тот факт, что в момент преступления женщина была пьяна. В то же время, судья учел наличие у нее малолетнего ребенка, состояние ее здоровья и инвалидность ее близкого родственника.

Свою вину Кобзева признавать отказалась. По ее словам, дочь она выронила случайно.

- Подсудимая выразила намерение обжаловать приговор суда в апелляционном порядке,- сообщает пресс-служба суда Чистополя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани воспитанникам детского сада вручат значки ГТО
Соборную мечеть в столице Татарстана построят в центре города
Троллейбусный парк Йошкар Олы получил порядка 65 миллионов рублей
14 ноября в Татарстане стартует региональный чемпионат WorldSkills
ВТБ присоединился к налоговому мониторингу
Турецкая компания хочет построить в Чувашии большой склад для хранения зерна
Казанский театр имени Муссы Джалиля даст 73 спектакля в Европе
Жителя Чувашии будут судить за изнасилование девушки и угрозу выколоть ей глаз
В Татарстане парковки у школ и больниц могут стать бесплатными
В Татарстане лидерами рейтинга социально-экономического развития стали Казань, Альметьевск и Лаишево
Казанская горничная победила на Всероссийском конкурсе "Лучший по профессии в индустрии туризма"
На разработку генплана Набережных Челнов из республиканского бюджета выделили 23 миллиона рублей
«Ростех» начинает с правительством Татарстана обмен акциями «КАМАЗа»
Одним из участников нового сезона "Comedy Батлл" стал житель Набережных Челнов
Школьница из Татарстана претендует на звание «Доброволец России-2018»
Семь улиц Казани 9 ноября останутся без света
Жителей Казани научат ремонтировать велосипеды
Первый четвертьфинальный матч Кубка России против "Локомотива" "Рубин" проведет в Москве
В Татарстане начали выпуск аудиокниг татарских писателей
В ИТ-парке Набережных Челнов будут разрабатывать прототипы новых гаджетов