Жительница Татарстана, которая выкинула из окна ребенка, приговорена к 11 годам колонии

СЕГОДНЯ 16:12 2018-11-08T16:13:13+03:00

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Городской суд Чистополя вынес приговор в отношении 23-летней Ангелины Кобзевой, обвиненной в покушении на убийство ребенка. Она должна провести в колонии общего режима 11 лет.

Напомним, 30 июля осужденная и ее сожитель вместе с двумя своими детьми пришли в гости к знакомым. Во время застолья между ними вспыхнула ссора, в ходе которой пьяная Кобзева схватила трехмесячную дочь и высунула ее в окно, угрожая мужчине. Потом она перехватила ребенка другой рукой за ногу, а через пару минут отпустила. Трехмесячная девочка упала головой вниз со второго этажа, но выжила.

Отягощающим вину обстоятельством суд признал тот факт, что в момент преступления женщина была пьяна. В то же время, судья учел наличие у нее малолетнего ребенка, состояние ее здоровья и инвалидность ее близкого родственника.

Свою вину Кобзева признавать отказалась. По ее словам, дочь она выронила случайно.

- Подсудимая выразила намерение обжаловать приговор суда в апелляционном порядке,- сообщает пресс-служба суда Чистополя.