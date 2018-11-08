2018-11-08T18:11:37+03:00
Общество

В Татарстане сельхозпредприятие ООО «Агрофирма «Нармонка» филиал №2 выплатила более 3,3 миллиона рублей долгов по зарплате

Деньги получили 207 сотрудников предприятия
Олег ЛУГОВОЙ
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Предприятие находится в Камско-Устьинском районе Татарстана.Предприятие находится в Камско-Устьинском районе Татарстана.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В рамках республиканской межведомственной комиссии погашена задолженность по заработной плате на сельхозпредприятии Камско-Устьинского района.

Так, ООО «Агрофирма «Нармонка» филиал № 2 выплатило своим 207 сотрудникам более 3,3 миллиона рублей.

- Вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле республиканской межведомственной комиссии, поэтому работа с предприятиями-должниками будет продолжена, - отмечают в Минтруда Татарстана.

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